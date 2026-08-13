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Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив

13 августа 2026 17:40
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Ночной ураган на прошлой неделе нанес серьезный ущерб лесному фонду. Под ударом грозового фронта оказались почти все регионы страны. В Витебской области эпицентром стихии стал Бегомльский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теперь главная задача – провести полное обследование поврежденных массивов и отвести участки под санитарные рубки. Поврежденную древесину нужно убрать в кратчайшие сроки, чтобы сохранить ее качество.

О том, как идут восстановительные работы, репортаж Валерии Карачун.

Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив-2

То, что создавалось годами, стихия разрушила за считаные минуты. Работы по расчистке лесных массивов в Витебской области продолжаются. Основной удар стихии пришелся на Бегомльский район. В щепки – более 850 гектаров леса. 

Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив-4

Сергей Класовский, главный лесничий Бегомльского лесхоза:
Сразу с 5 утра был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все наши работники выехали, в первую очередь, конечно, разрезали подъезды к населенным пунктам, разрезали дороги, основные трассы. Докшицы, Бегомоль дорога была вся завалена. Разрезали ее в первую очередь, где-то просили энергетики, разрезали линии электропередачи. Когда уже полностью более-менее понятно было, доступ к населенным пунктам, обеспечение, уже все работало, энергетика восстановилась, тогда потихоньку начали обследовать свои насаждения.

Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив-6

Перед лесоводами стоит задача провести полное обследование поврежденных территорий. И определить участки для сплошной и выборочной санитарной рубки. В зонах с единичными повреждениями уберут только травмированные насаждения. 

Справиться с таким объемом работы в одиночку сложно и долго. На помощь местным специалистам пришли почти все лесхозы региона. 

Далее смотрите в видео.

# Ураган

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