Бурелом под Бегомлем: как спасают поврежденный ураганом лесной массив

Ночной ураган на прошлой неделе нанес серьезный ущерб лесному фонду. Под ударом грозового фронта оказались почти все регионы страны. В Витебской области эпицентром стихии стал Бегомльский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь главная задача – провести полное обследование поврежденных массивов и отвести участки под санитарные рубки. Поврежденную древесину нужно убрать в кратчайшие сроки, чтобы сохранить ее качество.