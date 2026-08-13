Кухарев проверил восстановление пострадавшего от пожара дома в центре Минска

Дом на Ленина, 9 в Минске, который сильно пострадал от пожара в конце июня, возвращается к жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восстановление крыши подходит к концу. Позади самый сложный пласт работы: деревянный каркас полностью готов, сейчас рабочие укладывают финальное металлическое покрытие.

Большая часть кровли уже смонтирована. Защитный слой практически готов, остались лишь небольшие штрихи: водоотведение и вентиляция. Важно, что ремонт идет без выходных. В пиковые дни здесь задействовали до 80 человек, сегодня на объекте трудятся около 65 специалистов.

Сложность заключалась в том, что здание историческое, старых чертежей и планов практически не сохранилось. Поэтому строители работают в тесном контакте с проектировщиками и заказчиком.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Параллельно на сегодняшний день две специализированные организации ведут обследование квартир, пострадавших от воздействия влаги при тушении пожара. Для себя мы установили срок по согласованию с обследователями до конца этого месяца, после чего ждем от них мотивированного заключения, что подлежит оценке, что подлежит изменению, дополнению и какие нам работы необходимо провести. Все это ляжет в так называемый проект капитального ремонта, который планируется провести в доме, и соответствующие решения также приняты.

Анатолий Ведёрчик, генеральный директор Государственного производственного объединения «Минскстрой»:

За это время по фасаду только отмыли от копоти. И дальше пока работы не проводятся. Сейчас идет обследование. Ну и как видим, фасад подсыхает. Думаю, он за этот период высохнет, а уже покраска, дальше где-то восстановление будет следующей весной.