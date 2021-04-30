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«Зачем эту двуличную игру вести?» Что говорят белорусы на пикете возле американского посольства в Минске

30 апреля 2021 19:16
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Новости Беларуси. Наглые и неприкрытые попытки США диктовать свои правила в государственной политике Беларуси вызвали вполне логичное недовольство среди белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 апреля возле американского посольства собрались люди, чтобы открыто высказать свое мнение на этот счет.

«Зачем эту двуличную игру вести?» Что говорят белорусы на пикете возле американского посольства в Минске-1

Эмоциональным пикетом белорусы отреагировали на появившуюся ранее информацию о причастности представителей США к планированию предполагаемой попытки военного переворота в Беларуси. Собравшиеся держали плакаты и скандировали лозунги как в поддержку действующего Президента, так и в защиту белорусской политики.

«Зачем эту двуличную игру вести?» Что говорят белорусы на пикете возле американского посольства в Минске-4

Лично наше мнение, что прежде всего Соединенные Штаты должны в свою очередь заниматься своими проблемами, но не лезть в дела Беларуси, где уже в принципе есть законно избранный Президент. Наша политика миролюбивая, мы занимаемся тем, что прежде всего укрепляем свое государство. И молодежь хочет жить в нормальной, цивилизованной стране, где все развивается, есть будущее для каждого.

«Зачем эту двуличную игру вести?» Что говорят белорусы на пикете возле американского посольства в Минске-7

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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