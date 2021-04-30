«Зачем эту двуличную игру вести?» Что говорят белорусы на пикете возле американского посольства в Минске

Новости Беларуси. Наглые и неприкрытые попытки США диктовать свои правила в государственной политике Беларуси вызвали вполне логичное недовольство среди белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 апреля возле американского посольства собрались люди, чтобы открыто высказать свое мнение на этот счет.

Эмоциональным пикетом белорусы отреагировали на появившуюся ранее информацию о причастности представителей США к планированию предполагаемой попытки военного переворота в Беларуси. Собравшиеся держали плакаты и скандировали лозунги как в поддержку действующего Президента, так и в защиту белорусской политики.

Лично наше мнение, что прежде всего Соединенные Штаты должны в свою очередь заниматься своими проблемами, но не лезть в дела Беларуси, где уже в принципе есть законно избранный Президент. Наша политика миролюбивая, мы занимаемся тем, что прежде всего укрепляем свое государство. И молодежь хочет жить в нормальной, цивилизованной стране, где все развивается, есть будущее для каждого.