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«Думаю, что к нам прислушаются». В преддверии Пасхи Минздрав просит ограничить количество посетителей в храмах

30 апреля 2021 18:54
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Новости Беларуси. В преддверии предстоящих майских праздников Минздрав призывает соблюдать все предписанные санитарные нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Думаю, что к нам прислушаются». В преддверии Пасхи Минздрав просит ограничить количество посетителей в храмах-1

Соблюдение дистанции, масочный режим, дезинфекция. Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается под контролем, но забывать о рекомендациях не стоит. До тех пор, пока эффект от массовой вакцинации не даст о себе знать.

«Думаю, что к нам прислушаются». В преддверии Пасхи Минздрав просит ограничить количество посетителей в храмах-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Самое главное, конечно же, рекомендую, чтобы наши граждане старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, все-таки по мере возможности ограничили свое пребывание в местах массового пребывания населения. Думаю, что к нам прислушаются представительства религиозные в наших регионах о том, чтобы проводить все-таки на улице. И если же в храмах, то это с соблюдением принципов дистанцирования и ограничения нахождения населения в количестве не более 50 % от, так скажем, возможного нахождения граждан.

«Думаю, что к нам прислушаются». В преддверии Пасхи Минздрав просит ограничить количество посетителей в храмах-7

Рекомендации касаются всех, в том числе переболевших и вакцинированных. Напомним, первую дозу вакцины «Спутник V» уже получили около 300 тысяч белорусов.

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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