«Думаю, что к нам прислушаются». В преддверии Пасхи Минздрав просит ограничить количество посетителей в храмах

Соблюдение дистанции, масочный режим, дезинфекция. Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается под контролем, но забывать о рекомендациях не стоит. До тех пор, пока эффект от массовой вакцинации не даст о себе знать.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Самое главное, конечно же, рекомендую, чтобы наши граждане старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, все-таки по мере возможности ограничили свое пребывание в местах массового пребывания населения. Думаю, что к нам прислушаются представительства религиозные в наших регионах о том, чтобы проводить все-таки на улице. И если же в храмах, то это с соблюдением принципов дистанцирования и ограничения нахождения населения в количестве не более 50 % от, так скажем, возможного нахождения граждан.