Глава Минюста рассказал, какие изменения могут произойти в законодательстве о политических партиях

Новости Беларуси. Нужны ли Беларуси новые партии? И если да, то каким путем к ним идти? Вопрос партийного строительства 9 апреля обсуждали на совещании у Президента. Тема непростая, и, напомним, впервые за долгое время серьезно прозвучала на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: кто-то, возможно, упрекнёт, что многие годы государство не стимулировало развитие партий Это лишь первое предметное обсуждение будущего закона. Работать над ним Президент поручил не на скорость – на качество. И некоторые возможные изменения уже прорисовываются.

Так, предлагается более широко представлять партии в регионах, четко определиться с минимальной численностью членов партий. Возможно, даже увеличить порог в тысячу человек. В разработке вариант, когда создавать партии в нашей стране разрешено будет только постоянно проживающим здесь белорусам. А самим партиям придется ежегодно отчитываться перед людьми о своей работе и расходовании средств.