Глава Минюста рассказал, какие изменения могут произойти в законодательстве о политических партиях
Новости Беларуси. Нужны ли Беларуси новые партии? И если да, то каким путем к ним идти? Вопрос партийного строительства 9 апреля обсуждали на совещании у Президента. Тема непростая, и, напомним, впервые за долгое время серьезно прозвучала на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Это лишь первое предметное обсуждение будущего закона. Работать над ним Президент поручил не на скорость – на качество. И некоторые возможные изменения уже прорисовываются.
Так, предлагается более широко представлять партии в регионах, четко определиться с минимальной численностью членов партий. Возможно, даже увеличить порог в тысячу человек.
В разработке вариант, когда создавать партии в нашей стране разрешено будет только постоянно проживающим здесь белорусам. А самим партиям придется ежегодно отчитываться перед людьми о своей работе и расходовании средств.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Будет предусмотрено ограничение финансирования от одной организации либо от одного гражданина. На сегодняшний день подход такой, что это не должна быть сумма, эквивалентная одной тысячи базовых величин в год от одного жертвователя. Кроме того, с целью повышения внутрипартийной демократии проектом закона предусматривается ограничение сроков полномочий руководящих органов и руководителей политических партий – не более четырех лет.
Предлагается закрепить в проекте закона норму о том, что неучастие политической партии в выдвижении кандидата в депутаты Палаты представителей на протяжении двух избирательных кампаний подряд может явиться основанием для ликвидации политической партии.