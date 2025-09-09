Туск заявил, что Польша закроет границу с Беларусью из-за учений «Запад-2025»

Польша закроет границу с Беларусью в четверг вечером из-за проведения совместных военных учений России и Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, отметивший, что решение обусловлено соображениями безопасности, пишет РИА Новости.

Дополнительным поводом стал арест в Беларуси польского гражданина, который обвиняется в шпионаже. Срок закрытия границы не уточняется.

В настоящий момент между странами действует один автомобильный и два железнодорожных пункта пересечения границы.

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