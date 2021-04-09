Александр Лукашенко: мы должны всё изначально обставить, выработать серьёзнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться

Новости Беларуси. Какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом – об этом заявил 9 апреля Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров» Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем, и, внося какие-либо изменения, важно руководствоваться принципом «не навреди». Тем более, что у белорусов нет опыта жизни в условиях многопартийности. Партийное строительство не должно привести к искусственному разделению общества и потере государственности. А ключевым аспектом партийного строительства Президент считает ответственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я просто хочу предупредить вас, разработчиков, и других. Если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт «а вот у них», мы уничтожим страну. Мы ее развалим. Александр Лукашенко: принял грант, деньги зарубежного фонда – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой Вы знаете, что каждая партия – они же чем-то будут недовольны всегда. Поэтому все надо предусмотреть. А я вижу в проекте некоторые недоработки. Серьезнейший вопрос, просто мы это недооценим. Мы думаем так: «А, партии. Ну зарегистрируем, и пусть она будет». Да нет, так не будет. Вот все время будет столкновение интересов. Ну ладно, тут ходили, вы помните, в августе и в другие месяцы по Минску в основном. Но это одна куча была, извините меня, протестунов. Противостояла другая сила им во главе с властью. Две. А если вывалят разные и будут каждый день ходить? Поэтому это серьезнейший вопрос.

Скажу свое мнение: мы к этому не готовы. И я уже как-то намекал: когда трудно в стране, а еще трудностей будет не меньше – не потому, что кто-то там нам санкции введет, а потому что мир изменился. Мир ошалел. И в такой ситуации умные люди, как я цитирую, то, что я говорил, объединяются вокруг какого-то человека, вокруг какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. Есть запрос какой-то части элиты. Игнорировать его нельзя. Ну и, наверное, все-таки нормальные партии в русле законов с разными мнениями – провластные, оппозиционные и прочие – это нормальный процесс. Но мы должны все изначально обставить, выработать серьезнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем. Вот я оговорку эту делаю, чтобы потом ко мне претензий не было. У нас опыта этого нет, мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Беларусью не произошло.