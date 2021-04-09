«15 секунд – нужно передать информацию группе задержания». Раскрываем нюансы работы Департамента охраны МВД

Новости Беларуси. 62-й день рождения отметило областное управление Департамента охраны МВД. Сегодня это самое многочисленное подразделение в стране: штат 4 тысячи сотрудников. Об этом рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Правоохранители готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Подробности в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Начиналось все в 1959 году. Тогда и была создана служба охраны Минской области. Изначально материальная база включала в себя 4 автомашины, 10 велосипедов и 12 собак. Сейчас другое дело. За годы служба охраны значительно модернизирована и усовершенствована. Пульт управления. Это помещение не пустует никогда. Здесь работа идет 24/7. Марина Герман на посту более 20 лет. И кажется, даже с закрытыми глазами выполнит работу на все сто: своевременно передаст сигнал тревоги группе задержания, будет помогать и во время передвижения.

– На связи.

– Прошла отметка, тревога снята.

Марина Герман, дежурная пульта управления Дзержинского отдела Департамента охраны:

На каждое какое-то событие оповещение приходит с разными звуками, то есть тревожная кнопка – там особый звук на него реагирует. 15 секунд – нужно передать информацию группе задержания, которая немедленно же реагируют и выбывает на указанный адрес.

Андрей Тумилович после армии решил служить дальше, попал в учебный центр МВД. Там прошел подготовку и уже четвертый год вместе с напарником работает в группе задержания. Команда получилась сплоченная и профессиональная.

Андрей Тумилович, милиционер группы задержания Дзержинского отдела Департамента охраны:

Можно обратиться как и к старшим товарищам, так и к командирам, проблем с этим нет. У нас в отделе дружный коллектив, друг друга поддерживаем, общаемся, собираемся в неформальных обстановках. А Евгений Соснович уже не новичок. Сначала служил в Минском отделе 10 лет. Потом перешел в Дзержинск. Гордится своим правильным жизненным выбором и считает, что служба воспитывает в мужчине собранность и твердый характер.

Евгений Соснович, милиционер-водитель группы задержания Дзержинского отдела Департамента охраны:

Специфика работы у нас, скажем, такая: у милиционера-водителя, который должен не только смотреть за дорожной обстановкой, а еще свои функции как милиционера выполнять, поэтому приходится. Конечно, нагрузка немножко больше, чем у напарника. Но, опять же, стараемся все выполнять, дабы не подводить ни руководство, ни командиров.

А это уже Логойск. Самый современный и технически оснащенный отдел охраны. Здесь сотрудники работают с новейшей системой контроля обеспечивания безопасности. Есть специальная площадка для тренировки служебных собак, действует биометрический доступ в здание. Современные объекты будут возводить в районах и дальше. Кстати, за последние девять лет Минское областное управление Департамента охраны семь раз входило в тройку лучших подразделений Беларуси.

Олег Царук, начальник Минского областного управления Департамента охраны МВД Беларуси:

Хочется поздравить весь наш дружный коллектив охраны Минской области с этим замечательным праздником. Хочу пожелать сотрудникам крепкого здоровья, потому что это, наверное, наиболее сейчас такое актуальное и желаемое пожелание, для того чтобы сотрудники с честью и достоинством и в дальнейшем выполняли те задачи и обеспечивали безопасность на охраняемых объектах и на маршрутах патрулирования.