«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»

Новости Беларуси. Какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом – об этом заявил 9 апреля Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости обсуждали деятельность политических партий в нашей стране. Во время Всебелорусского народного собрания было решено в ближайшее время пересмотреть соответствующий закон. Александр Лукашенко: принял грант, деньги зарубежного фонда – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой Недавние социологические исследования показали, что лишь небольшая часть белорусов доверяет существующим партиям. При этом со стороны государства искусственных препятствий для их развития не было. Вместе с тем опыт проведения диалоговых площадок показал, что белорусы готовы активнее участвовать в политическом процессе на разных уровнях.

Президент отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем. Внося какие-либо изменения, важно руководствоваться принципом «не навреди». Тем более, что у белорусов нет опыта жизни в условиях многопартийности. Партийное строительство не должно привести к искусственному разделению общества и потере государственности. Ключевым аспектом партийного строительства Президент считает ответственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Партия должна быть подотчетна своим членам, обществу и государству, интересам людей и страны. Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, как у нас говорили, кузницу кадров. Чтобы оттуда появлялись люди новые, способные взять на себя бремя ответственности за страну. С государственным мышлением люди. И самое главное – какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом. Только такая партийная деятельность имеет право претендовать на государственную поддержку.