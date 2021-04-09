Александр Лукашенко: принял грант, деньги зарубежного фонда – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости обсуждали деятельность политических партий в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой бы ни была разница в точках зрения по поводу пути развития страны, суверенитет Беларуси, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом – об этом заявил 9 апреля Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отдельно о финансировании. Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И, как некоторые сегодняшние лидеры партий думают о том, что их государство из бюджета будет финансировать – на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда государственные ресурсы направлять. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические новые партии – вы знаете, как к этому народ отнесется.

«Как Президент я хотел бы видеть в политических партиях, если это возможно при многопартийности, кузницу кадров»

Каждому, кто рассчитывает на то, что заграница нам поможет, даст денег на социальный лифт, на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг – сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии.