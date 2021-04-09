«Это одно из лучших разрешений в мире». В Беларуси создадут уникальный спутник

Новости Беларуси. Белорусские ученые совместно со своими российскими коллегами планируют уже через три года запустить в космос новый аппарат дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На спутнике установят белорусскую оптику. Она позволит не только делать фактические снимки околоземной поверхности, но и давать заблаговременные прогнозы. Производитель – одно из минских предприятий с колоссальным опытом. Запуск нового космического аппарата ожидается в 2024 году. С оборудованием сверхвысокого качества в дальнейшем планируют выйти на рынок третьих стран.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

У нас заключено соглашение уже о долгосрочном сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и «Роскосмосом». После этого мы подписали меморандум о сотрудничестве, на основании которого разрабатывается и разработан уже эскизный проект РБКА, аппарата совместного, так сказать, российско-белорусского со сверхвысоким разрешением – 0,35 метра. Это одно из лучших разрешений в мире, если не сказать лучшее разрешение. Сейчас прорабатываются вопросы создания такого аппарата.