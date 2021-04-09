Прямой эфир

«Это одно из лучших разрешений в мире». В Беларуси создадут уникальный спутник

09 апреля 2021 16:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ученые совместно со своими российскими коллегами планируют уже через три года запустить в космос новый аппарат дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это одно из лучших разрешений в мире». В Беларуси создадут уникальный спутник-1

На спутнике установят белорусскую оптику. Она позволит не только делать фактические снимки околоземной поверхности, но и давать заблаговременные прогнозы. Производитель – одно из минских предприятий с колоссальным опытом. Запуск нового космического аппарата ожидается в 2024 году. С оборудованием сверхвысокого качества в дальнейшем планируют выйти на рынок третьих стран.

«Это одно из лучших разрешений в мире». В Беларуси создадут уникальный спутник-4

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
У нас заключено соглашение уже о долгосрочном сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и «Роскосмосом». После этого мы подписали меморандум о сотрудничестве, на основании которого разрабатывается и разработан уже эскизный проект РБКА, аппарата совместного, так сказать, российско-белорусского со сверхвысоким разрешением – 0,35 метра. Это одно из лучших разрешений в мире, если не сказать лучшее разрешение. Сейчас прорабатываются вопросы создания такого аппарата.

«Это одно из лучших разрешений в мире». В Беларуси создадут уникальный спутник-7

У союза Беларуси и России есть уже семь научно-технических программ.

Что касается других стран, сотрудничество продвигается не так активно из-за пандемии. Однако к белорусским разработкам не теряют интерес ученые и бизнес Китая, Казахстана и Армении.

# Космос # общество # Владимир Гусаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«15 секунд – нужно передать информацию группе задержания». Раскрываем нюансы работы Департамента охраны МВД
09 апреля 2021 16:03

«15 секунд – нужно передать информацию группе задержания». Раскрываем нюансы работы Департамента охраны МВД

Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями
09 апреля 2021 15:26

Уделят внимание ночным заведениям и объектам торговли. ГАИ усилит контроль над нетрезвыми водителями

Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник
09 апреля 2021 15:19

Уберут мусор в парке и очистят берега. В Дзержинском районе 10 апреля пройдёт субботник