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Более 400 работников восстанавливают электроснабжение в обесточенных после непогоды населённых пунктах

11 июля 2025 13:36
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Энергетики Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены при смещении грозового фронта по территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 400 работников восстанавливают электроснабжение в обесточенных после непогоды населённых пунктах-2

Преимущественно пострадали Могилевская, Минская и Витебская области. Там сейчас задействованы более тысячи 400 работников аварийно-выездных бригад. В непрерывном режиме, преодолевая труднодоступные места, они над восстанавливают электроснабжение потребителей.

Соцслужбы могут оказать матпомощь пострадавшим от непогоды.

# Погода в Беларуси

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