Более 400 работников восстанавливают электроснабжение в обесточенных после непогоды населённых пунктах

Энергетики Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены при смещении грозового фронта по территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Энергетики Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах, которые были обесточены при смещении грозового фронта по территории Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преимущественно пострадали Могилевская, Минская и Витебская области. Там сейчас задействованы более тысячи 400 работников аварийно-выездных бригад. В непрерывном режиме, преодолевая труднодоступные места, они над восстанавливают электроснабжение потребителей.
Соцслужбы могут оказать матпомощь пострадавшим от непогоды.