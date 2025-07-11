Более 400 работников восстанавливают электроснабжение в обесточенных после непогоды населённых пунктах

Как фестиваль «Славянский базар» способствует развитию города – ответил эксперт

Мне сложно представить без «Славянского базара». Он тянет за собой много различных вопросов и заставляет нас двигаться в нужном направлении. Поэтому мы пользуемся этим моментом и пытаемся с каждым годом сделать пребывание гостей фестиваля в нашем городе все комфортнее.