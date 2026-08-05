В Северной Македонии умерла белорусская туристка

В Северной Македонии, в городе Охрид, скоропостижно скончалась белорусская туристка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в МИД нашей страны, посольство Беларуси в Сербии находится в контакте с правоохранительными органами Северной Македонии, руководителем туристической группы и родственниками погибшей. Оказывается вся необходимая консульская помощь.