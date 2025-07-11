Лазуткин о «Славянском базаре»: это наше общее и культурное поле

Григорий Азаренок, СТВ:

Фестиваль задумывался еще в Советском Союзе, в горбачевское как раз время, как некое противопоставление известному польскому рок-фестивалю в Сопоте, он уже был с либеральным душком. Рок я сам люблю, но тем не менее он был, конечно же, антисоветский, когда уже партия «Бетон» там ломалась, когда все эти процессы происходили. И в Советском Союзе тогда придумали сделать некое противопоставление, объединяющее социалистические на тот момент страны, с элементом славянщины, «Славянский базар». Но потом он пришел в занепад, конечно же, после развала. И Александр Лукашенко его возродил. Это тоже был центр политического сопротивления распаду и развалу. Зыкина пела: «Мы не согнемся». Любэ, Газманов, они там собирались во времена иудиного правления, всякого сволочизма, хазановщины и измены этой вечной. Некое вдохновение для людей искусства, для людей культуры, это тоже стало точкой опоры, идеологической точкой опоры нашего Президента.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я добавлю, что границы появились, разные паспорта, но культура и это все пространство русскоязычное, оно оставалось. То есть песни мы слушали одни и те же, книжки читали тоже пока еще советские одни и те же. И это формировало то самое огромное большое культурное поле. Можно было от него отказаться. Сказать, что мы теперь говорим, думаем и пишем на белорусском только языке. А к этому нас подводили националисты. Но Президент Беларуси тогда что ввел по референдуму? Двуязычие. У нас русский и белорусский получили равный статус.

Григорий Азаренок:

Два государственных языка. Не язык межнационального общения, не язык межрегиональный. Государственный русский язык. Единственная страна на постсоветском пространстве.

Андрей Лазуткин:

И в русле этого проводился и «Славянский базар» тоже. Потому что, пожалуйста, вы споете и на украинском здесь, и на русском, может, и на белорусском, но все равно наш язык общения – это русский, и вот наше общее, то самое культурное поле. То есть это была грамотная политика, и звезды тоже на это все тепло реагировали. Есть люди, которые много лет приезжают и выступают на «Славянском базаре». Они помнят это все.