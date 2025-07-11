Лукашенко заслушал ряд телефонных докладов

Александр Лукашенко заслушал целый ряд телефонных докладов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский подробно доложил главе государства об устранении последствий стихии. В результате мощного урагана разрушения зафиксированы сразу в нескольких регионах. Ситуацию Александр Лукашенко держит на личном контроле.

Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилеве после страшного урагана.

Еще один доклад касался сразу нескольких вопросов. Управляющий делами Президента Юрий Назаров рассказал о ходе работ на объектах в Шкловском районе, где не так давно с рабочей поездкой был Александр Лукашенко. Речь идет о трех объектах. Шкловский агросервис, молокозавод и комбикормовый завод. Тогда была озвучена задача с формулировкой «образцово-показательно». Сегодня Президент оценил ситуацию с воздуха, после послушал доклад.