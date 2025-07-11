Около 2 тысяч гектаров леса повреждено в Беларуси от урагана. Больше всего – в Могилёвской области

Энергетики Беларуси продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах. Они были обесточены при прохождении грозового фронта по территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо энергетической инфраструктуры, весомый ущерб ураган нанес и лесному фонду. По предварительным оценкам, по всей стране повреждено около 2 тысяч гектаров. Эпицентр природной стихии пришелся на Могилевскую область, где сосредоточено свыше 90 % всех поврежденных лесов.

Основные усилия сосредоточены на восстановлении ЛЭП и трансформаторных подстанций в наиболее пострадавших районах. В непрерывном режиме, преодолевая труднодоступные места, восстанавливают электроснабжение потребителей более 1400 работников аварийно-выездных бригад.

Главная задача сейчас – максимально точно определить масштабы бедствия и объемы необходимых сплошных санитарных рубок. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Могилевском лесхозе, где площадь ветровала превышает 1 200 гектаров. Здесь создан оперативный штаб, к работам подключились коллеги из соседних районов.

Андрей Карась, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Сейчас то холодно, то жарко, плюс дожди постоянно идут. Древесина очень быстро портится. Особенно хвойная древесина, она теряет свои качества. Поэтому надо оперативно ее разработать, убрать. Здесь тоже будем привлекать и другие лесхозы соседних областей. Сейчас на сегодня стоит задача выявить и определить точные объемы.

Чтобы оценить реальные объемы поваленного леса, особенно в труднодоступных местах, лесники действуют комплексно: специалисты расчищают и прокладывают квартальные просеки для доступа техники, ведется воздушная разведка, используются дроны и данные с камер наблюдения.

Министерство лесного хозяйства совместно с Национальной академией наук Беларуси готовится провести космическую съемку пострадавших районов, как только позволит погода.