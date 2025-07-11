Пострадавшие от стихии могут рассчитывать на поддержку государства. Разъясняем нюансы

Сорванные крыши, разбитые окна и поломанные деревья. В стране продолжается работа по ликвидации последствий непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение в более чем 600 населенных пунктах. Сильнее всех пострадали Могилевская, Минская и Витебская области. Граждане, чье имущество повредила разбушевавшаяся стихия, могут рассчитывать на материальную поддержку государства.

Пострадавшим гарантируют адресную помощь в виде единовременного пособия. Касается это только тех, у кого доход в месяц на одного члена семьи не превышает 693 рубля 87 копеек. Для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в ТЦСОН по месту жительства.

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Чтобы обратиться за государственной адресной социальной помощью в территориальный центр социального обслуживания населения, в первую очередь по-хорошему бы позвонить, обратиться за консультацией, чтобы изначально проговорить с сотрудниками свою ситуацию. Они оперативно окажут уже адресное консультирование с учетом реально сложившейся жизненной ситуации, семейного и материального положения человека либо семьи. То есть предварительно помогут просчитать тот же доход семьи, чтобы определить право человека на данный вид поддержки.

Размер пособия зависит от суммы причиненного непогодой ущерба и может достигать размера 10 бюджетов прожиточного минимума. Матпомощь полагается также неработающим пенсионерам и гражданам с ограничениями по здоровью. Им необходимо обратиться в Фонд социальной защиты населения.