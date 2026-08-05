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В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура

05 августа 2026 10:43
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В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура. В одном из штатов от него погибли 22 ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура-2

Вирус поражает исключительно детей младше 15 лет и вызывает острое воспаление мозга. Специфической вакцины или противовирусных препаратов нет. За жизни детей борются в реанимациях. При прошлых вспышках в некоторых случаях летальность достигала более 70 %. Основными переносчиками инфекции являются комары. Минздрав Индии развернул спецгруппу для расследования путей передачи и помощи штатам. В нее вошли вирусологи, энтомологи и ветеринары. Власти советуют заделывать трещины в стенах домов, где могут обитать комары, а также проводят масштабное распыление химикатов в местах содержания скота.

# Индия

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