В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура. В одном из штатов от него погибли 22 ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вирус поражает исключительно детей младше 15 лет и вызывает острое воспаление мозга. Специфической вакцины или противовирусных препаратов нет. За жизни детей борются в реанимациях. При прошлых вспышках в некоторых случаях летальность достигала более 70 %. Основными переносчиками инфекции являются комары. Минздрав Индии развернул спецгруппу для расследования путей передачи и помощи штатам. В нее вошли вирусологи, энтомологи и ветеринары. Власти советуют заделывать трещины в стенах домов, где могут обитать комары, а также проводят масштабное распыление химикатов в местах содержания скота.