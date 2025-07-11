Развитие местного самоуправления обсудили в Витебске

Лучшими практиками депутаты разных уровней поделились в Витебске на первом региональном форуме «Местное самоуправление в Витебской области: Общее дело. Диалог о будущем». Участие в нем принял спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено на встрече, сохранение советов первичного территориального уровня, таких как сельские и поселковые Советы депутатов – важный аспект местного самоуправления. Это обеспечивает представительство интересов жителей и решение вопросов местного значения, а также способствует участию граждан в управлении территориями.

Отдельная тема форума – работа с обращениями граждан. Все вопросы должны максимально решаться на местах. Потому депутатам следует не только повысить свою ответственность при рассмотрении обращений, но и внимательно анализировать причины недовольства граждан полученными ответами.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вся наша работа направлена, чтобы каким-то образом улучшить жизнь населения, функционирование инфраструктур, особенно в сельской местности. И наше дальнейшее совершенствование мы видим по трем направлениям. Это работа с обращениями и заявлениями наших граждан и юридических лиц. Второе – изучение правоприменительной практики, то есть как работает тот или иной закон, который принимает Палата представителей, в реальной сфере, конкретной местности. Это тоже сфера приложения совместных усилий. И третье направление, которое я вижу, это участие в реализации гражданских инициатив.

С 2019 года в Витебской области действует областная ассоциация местных Советов депутатов, в ее структуре создана исполнительная дирекция. Среди задач – рассмотрение и сопровождение проектов гражданских инициатив, контроль за их реализацией и обобщение лучших практик, наработанных депутатами.

И такая совместная практика уже приносит свои плоды. Вместе ведут работу по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а также благоустраивают города, возводят объекты инфраструктуры для детей и подростков.