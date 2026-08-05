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Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 5 и 6 августа из-за жары

05 августа 2026 10:46
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Красный уровень опасности из‑за жары объявлен на завтра, 6 августа, в Беларуси. Днем будет +28 градусов по северу – до +40 по югу. В отдельных районах ожидаются дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 5 и 6 августа из-за жары-2

В МЧС напомнили о факторах опасности при жаре. Среди них – отключение электроэнергии из‑за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП. Кроме того, повышается риск заражения инфекционными заболеваниями, обострения сердечно‑сосудистых болезней. Спасатели призывают белорусов быть предельно внимательными в зной. Тем, кто предпочитает отдыхать у воды, – не оставлять детей без присмотра взрослых.

# Погода в Беларуси

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