Символ культурного диалога – в Витебске продолжает работу выставка сербских художников

Елена Серова, координатор выставочных программ фестиваля: Этот великолепный проект стал украшением фестивально-выставочной программы. На Балканах он называется «Караван искусств». Для «Славянского базара» мы назвали его «Арт-миссия». Это действительно творческая, партнерская миссия, которая, надеюсь, продолжит традицию содружества и сотрудничества. Выставка действительно удивила своим многообразием.

Проект «Арт-миссия» создан художниками из Сербии специально для витебской публики в рамках фестиваля «Славянский базар». «Арт-миссия» раскрывает богатство современной сербской живописи, которая поражает своей яркостью и разнообразием. Кроме картин на выставке были представлены и фотоработы. Художники из Сербии нашли свои уникальные подходы к изображению мира, сочетая классические техники с использованием цифровых средств.