Прямой эфир

Символ культурного диалога – в Витебске продолжает работу выставка сербских художников

11 июля 2025 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Символ культурного диалога и укрепления дружеских связей между двумя народами, объединенными духовными ценностями.

Символ культурного диалога – в Витебске продолжает работу выставка сербских художников-2

Елена Серова, координатор выставочных программ фестиваля:
Этот великолепный проект стал украшением фестивально-выставочной программы. На Балканах он называется «Караван искусств». Для «Славянского базара» мы назвали его «Арт-миссия». Это действительно творческая, партнерская миссия, которая, надеюсь, продолжит традицию содружества и сотрудничества. Выставка действительно удивила своим многообразием.

Символ культурного диалога – в Витебске продолжает работу выставка сербских художников-4

Проект «Арт-миссия» создан художниками из Сербии специально для витебской публики в рамках фестиваля «Славянский базар». «Арт-миссия» раскрывает богатство современной сербской живописи, которая поражает своей яркостью и разнообразием. Кроме картин на выставке были представлены и фотоработы. Художники из Сербии нашли свои уникальные подходы к изображению мира, сочетая классические техники с использованием цифровых средств.

Подробнее в видео.

# Елена Серова # Славянский базар в Витебске # Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-казахская поисковая экспедиция развернулась в Быховском районе
11 июля 2025 17:47

Белорусско-казахская поисковая экспедиция развернулась в Быховском районе

Почти 700 тыс. квадратов жилья планируется ввести в эксплуатацию в Минске
11 июля 2025 17:39

Почти 700 тыс. квадратов жилья планируется ввести в эксплуатацию в Минске

Чем грозит Западу кризис в евроатлантической интеграции – объяснил политолог
11 июля 2025 17:33

Чем грозит Западу кризис в евроатлантической интеграции – объяснил политолог