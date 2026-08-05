Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Торонто

В поединке 1/32 финала первая ракетка планеты уверенно обыграла японскую теннисистку Моюку Учижиму, которая занимает 111‑е место в мировом рейтинге, – 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 23 минуты. За это время Арина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк‑пойнтов из 11.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Я ездила в Вену перед Уимблдоном, а после него – на Миконос. Это было просто необходимо. Чувствую, что отдохнула, набралась энергии и готова к игре. Я определенно рада вернуться на хард в этом сезоне. Что касается вариативности в игре, то мы много этим занимаемся на тренировках. Честно говоря, сейчас моя цель – вернуться к основам, к более прямолинейной, надежной манере игры с акцентом на мощные действия с задней линии. Сегодня я почувствовала это, поверила в себя.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет 62-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай. Матч пройдет 8 августа.

Еще одна белорусская теннисистка Алена Фалей не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории 125 в Варшаве. В матче второго круга она уступила американке Кэрол Ли – 6:2, 3:6, 1:6.