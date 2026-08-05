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В польской части Беловежской пущи зафиксирован случай нападения зубра на человека

05 августа 2026 10:47
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В польской части Беловежской пущи зафиксирован случай нападения зубра на человека. Мужчина подошел к дикому животному слишком близко, в результате чего оно сбило его с ног, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польской части Беловежской пущи зафиксирован случай нападения зубра на человека-2

Пострадавшего спасло лишь то, что очевидец отвлек животное машиной. Представители Беловежского национального парка подчеркнули, что зубр не напал без причины, а защищался. Специалисты призывают при встрече с дикими животными соблюдать дистанцию не менее 50 метров. Не подкармливать их и не делать резких движений.

# Зубры в Беловежской пуще

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