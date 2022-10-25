Глава «Белой Руси» о ВНС: «В мировой политике такого органа с такими полномочиями не существует»
Новости Беларуси. Когда важно мнение каждого. Обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании и новелл Избирательного кодекса набирает масштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В значимом диалоге участвуют все без исключения: трудовые коллективы, молодежь, профсоюзы, общественные организации.
25 октября встреча прошла в Минске с активистами «Белой Руси». Дискуссию возглавил председатель республиканского объединения Олег Романов. Кто может стать делегатом народного вече, какие полномочия будут на них возложены и какую роль в обществе сыграет новый закон о важном органе в политической и конституционной системе нашей страны?
Ответы на эти и многие другие вопросы звучат во время диалоговых площадок. Немаловажна и обратная связь: принимаются предложения по доработке законопроекта.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
В мировой политике такого органа с такими полномочиями не существует. И поэтому мы сами должны писать эту главу нашего политического развития. И в чем-то становиться образцом для других государств. Всебелорусское народное собрание – орган, который будет выполнять очень важные функции. Это высший представительный орган нашей страны, определяющий стратегию развития Республики Беларусь на годы и десятилетия вперед. И поэтому его смысл, его полномочия, его место в политической и общественной системе должны быть ясны каждому белорусу.
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