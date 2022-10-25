Глава «Белой Руси» о ВНС: «В мировой политике такого органа с такими полномочиями не существует»

Новости Беларуси. Когда важно мнение каждого. Обсуждение законопроекта о Всебелорусском народном собрании и новелл Избирательного кодекса набирает масштаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В значимом диалоге участвуют все без исключения: трудовые коллективы, молодежь, профсоюзы, общественные организации.

25 октября встреча прошла в Минске с активистами «Белой Руси». Дискуссию возглавил председатель республиканского объединения Олег Романов. Кто может стать делегатом народного вече, какие полномочия будут на них возложены и какую роль в обществе сыграет новый закон о важном органе в политической и конституционной системе нашей страны?