«Взаимопомощь очень необходима». Белорусский космический конгресс проходит в Минске

Новости Беларуси. В Академии наук открылся VIII Белорусский космический конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технологии будущего представляют ученые и эксперты из пяти стран. Космические аппараты, спутники, электронная промышленность – звездный каталог изучил и Константин Герцев.

Можно отслеживать ход уборочных работ, какие участки нужно дополнительно больше удобрить, полить.

А еще обнаружение различного рода чрезвычайных ситуаций. В современных реалиях, где заказчики привыкли наблюдать за происходящим с действительно звездной высоты, вырос спрос на услуги картографирования местности. В этом амплуа белорусский космический аппарат нового поколения должен стать одним из лидеров рынка. Установленный на нем зондировщик атмосферы – разработка Института физики нашей Академии наук. За счет особого пространственного разрешения улучшает качество изображения с 2 до 0.35 единиц.

Николай Старосотников, инженер-исследователь предприятия «Пеленг»:

Мы можем оказывать экспорт космических услуг, наши снимки востребованы, конкурентоспособны, на уровне мировых аналогов.

При этом доля импортозамещения в подобных проектах всегда на максимально высоком уровне, в звездном деле понятие патент – всеми уважаемое и непоколебимое. Поэтому за 10 лет в статусе космической державы Беларусь выстроила автономную специализированную отрасль, на которую уже работают более 20 научных и производственных организаций.

Александр Шумилин, академик – секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Космический спутник снимает пять километров Земли за секунду. Представьте, какое количество информации снято. Эту информацию надо обработать, упаковать, передать на Землю. Здесь – вскрыть, обработать, чтобы представить необходимую информацию. Технологии, которые считаные страны, из них – считаные научные организации, которые могут это делать.

Санкционное давление со стороны западных стран придало новый виток развитию союзной космической программы. Сейчас на очереди – реализация восьмой, но уже думают и о последующих. В планах и создание белорусско-российского спутника по дистанционному зондированию Земли. Это, кстати, выполнение прямого поручения президентов двух стран в адрес Национальной академии наук Беларуси и корпорации «Роскосмос». По оценке аналитиков, такие темпы позволят полностью локализовать производство до января 2024 года.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Определенные трудности, это приходится признавать, мы испытываем на этом этапе и хотим как можно быстрее его преодолеть. Это еще и стимул для углубления научно-исследовательских и конструкторских работ и анализа того потенциала, который мы должны отмобилизовать в пользу единых комических программ Союзного государства.

Белорусский космический конгресс на два дня собрал на своей площадке более 120 ученых и специалистов из стран СНГ. К слову, на предыдущем было вдвое больше, но это, наверное, единственный негативный след санкционного удара. И здесь уместен посыл нашего земляка, легендарного космонавта в адрес как раз тех западных партнеров.