«А давай-ка я тебя в армию отправлю». Посмотрите, какие видео в Tik-Tok снимает военком из Витебской области

Новости Беларуси. Первое построение, наставления от старших и, конечно, трогательное прощание с родными. Новобранцы осеннего призыва пополняют ряды белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках этой кампании в войска отправятся порядка 10 тысяч человек. Около 200 молодых людей отслужат в резерве. В первую очередь пополнение прибывает в силы специальных операций и других элитных подразделений. С будущими защитниками пообщалась Кристина Протосовицкая.

М-да, жалко парня. Слушай, а давай-ка я тебя в армию отправлю? Скучно не будет. А? Вот, другое дело. Люблю приносить радость.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это самый медийный военком Беларуси – более полумиллиона подписчиков в Tik-Tok. Полковник Шкодин – комиссар Витебской области. Кажется, по одному взгляду может определить, кому и где служить. В его арсенале искрометный юмор на все фейки и вбросы. Например, о скорой мобилизации в Беларуси.