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«А давай-ка я тебя в армию отправлю». Посмотрите, какие видео в Tik-Tok снимает военком из Витебской области

25 октября 2022 16:38
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Новости Беларуси. Первое построение, наставления от старших и, конечно, трогательное прощание с родными. Новобранцы осеннего призыва пополняют ряды белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках этой кампании в войска отправятся порядка 10 тысяч человек. Около 200 молодых людей отслужат в резерве. В первую очередь пополнение прибывает в силы специальных операций и других элитных подразделений.  

С будущими защитниками пообщалась Кристина Протосовицкая.  

«А давай-ка я тебя в армию отправлю». Посмотрите, какие видео в Tik-Tok снимает военком из Витебской области-1

М-да, жалко парня. Слушай, а давай-ка я тебя в армию отправлю? Скучно не будет. А? Вот, другое дело. Люблю приносить радость.  

«А давай-ка я тебя в армию отправлю». Посмотрите, какие видео в Tik-Tok снимает военком из Витебской области-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Это самый медийный военком Беларуси – более полумиллиона подписчиков в Tik-Tok. Полковник Шкодин – комиссар Витебской области. Кажется, по одному взгляду может определить, кому и где служить. В его арсенале искрометный юмор на все фейки и вбросы. Например, о скорой мобилизации в Беларуси.  

«А давай-ка я тебя в армию отправлю». Посмотрите, какие видео в Tik-Tok снимает военком из Витебской области-7

Ребята, вас жестко троллят. Никакой мобилизации в Республике Беларусь не проводится. А людей в военкоматы вызывают для сверки учетных данных.  

«Я буду в первых рядах». Узнали, с какими эмоциями призывники из Брестской области идут на срочную службу.  

# Интернет # общество # Кристина Протосовицкая # Руслан Шкодин # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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