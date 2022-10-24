«Китай – это другая традиция». Эксперты сравнили съезд КПК и ВНС
Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сравним с китайским съездом. Похоже? Я не про масштабы, а про понятие.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас в истории уже было – съезд КПСС. Он не подменял ни ЦК КПСС, ни министерства и правительство Советского Союза, ни другие общественные организации. Там собирались все, разные слои населения: простые люди, партийная номенклатура, ученые, культурные ребята. Они определяли стратегию развития страны на пятилетку.
Кирилл Казаков:
Но ведь китайский съезд – это, по сути, то же самое.
Сергей Клишевич:
Нет. Китай – это другая традиция, другая цивилизация, есть другие подходы. У нас в истории похожее уже было – это съезд КПСС.
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Скорее, Съезд народных депутатов больше похож.
Сергей Клишевич:
Может, но Съезд народных депутатов плохо кончил. Я хотел про съезд КПСС сказать. Мне кажется, эта форма больше подходит. Понятно, мы не копируем. В истории у нас уже было, когда собирали съезд, когда определяли курс. И люди там были совершенно разных профессий. И доярки, и профессора сидели. Они определяли курс страны, а все остальные органы власти уже этот курс исполняли.
Поэтому не обязательно, чтобы на ВНС собрались узкие специалисты, которые будут вычленять вопросы. Там должны быть представители народа, потому что у нас народная форма правления.
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