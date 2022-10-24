«Китай – это другая традиция». Эксперты сравнили съезд КПК и ВНС

Новости Беларуси. Зачем Беларуси нужно ВНС? Новый статус Всебелорусского народного собрания – что изменится в законе? Как оживить гражданское общество? Политическая перестройка и предстоящие выборы Президента. На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудят, что происходит во внутренней политике Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Сравним с китайским съездом. Похоже? Я не про масштабы, а про понятие.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас в истории уже было – съезд КПСС. Он не подменял ни ЦК КПСС, ни министерства и правительство Советского Союза, ни другие общественные организации. Там собирались все, разные слои населения: простые люди, партийная номенклатура, ученые, культурные ребята. Они определяли стратегию развития страны на пятилетку. Кирилл Казаков:

Но ведь китайский съезд – это, по сути, то же самое. Сергей Клишевич:

Нет. Китай – это другая традиция, другая цивилизация, есть другие подходы. У нас в истории похожее уже было – это съезд КПСС.