«Я буду в первых рядах». Узнали, с какими эмоциями призывники из Брестской области идут на срочную службу

Новости Беларуси. Первое построение, наставления от старших и, конечно, трогательное прощание с родными. Новобранцы осеннего призыва пополняют ряды белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках этой кампании в войска отправятся порядка 10 тысяч человек. Около 200 молодых людей отслужат в резерве. В первую очередь пополнение прибывает в силы специальных операций и других элитных подразделений. С будущими защитниками пообщалась Кристина Протосовицкая.

Призывная кампания в Беларуси в 2022 году также проходит без нововведений. Число призывников на уровне прошлого года и составляет порядка 10 тысяч человек. Всю неделю молодые люди будут прибывать в военкоматы для прохождения медосмотра, после чего отправятся в различные рода войск. Специализацию определяют в зависимости от состояния здоровья и от результатов тестирования накануне.

Дмитрий Герасимук, призывник:

В детстве я болел астмой, и по совету врачей родителям предложили отдать меня в музыкальную школу на духовой инструмент. Чтобы не использовать препараты, а естественным путем избавиться от этой болезни. С детства так получилось, что я начал занимался на кларнете. Полюбил это дело. По итогу поступил в музыкальный колледж, а потом уже и на высшее образование в академию музыки.

Через год Дмитрий Герасимук из Каменца планирует вернуться к любимому инструменту и не скрывает – военный оркестр вполне по плечу. Но прежде служба в одном из самых элитных подразделений страны. Музыкант пополнит ряды сил специальных операций в Бресте. Выбор места службы неслучайный, на присягу ждет всю семью.

Дмитрий Герасимук:

Хотел продолжить традицию отца, который служил в воздушно-десантных войсках. Еще при Советском Союзе. С детства была такая мотивация, потому что смотрел на отца. Хотелось повторить его службу.

В Брестском областном военкомате ежедневное пополнение составляет порядка 200 человек. География службы новобранцев – практически вся Беларусь. В числе первых, кто набирает призывников, силы специальных операций. Минобороны: на срочную службу отправятся около 10 тысяч призывников.