Чек на покупки от 270 рублей. В чём ещё преимущества магазинов Белкоопсоюза для подготовки к школе

Новости Беларуси. Школьный бум по всей Беларуси. Больше 2,5 тысячи магазинов и школьных базаров потребкооперации приглашают за покупками. Продавцы позаботились не только об ассортименте, но и об экономии времени для покупателей. Кроме того, предлагают разнообразные программы лояльности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Кугач, продавец Дрогичинского райпо:

Если взволнованные родители приходят и не знают, что купить, мы им предлагаем рюкзак, в котором на первое время собраны самые необходимые вещи: пара тетрадей, альбомы, ручки, пенал.

Самый широкий выбор экипировки от отечественных производителей в сети магазинов потребкооперации. Более 400 моделей деловой одежды – школьный сезон встречают с обновленными коллекциями. Чек на покупки от 270 рублей.

Алена Сушко, первый заместитель председателя правления Дрогичинского райпо:

У нас есть такие бонусы, как единые дни скидок. Как раз сегодня он у нас проходит. 15 % скидка на все товары. А для того чтобы ознакомиться с нашими товарами, созданы группы в социальных сетях. Это группа в чате Viber и Instagram, где мы представляем все новинки своего ассортимента.

Алена Хомич, жительница Дрогичина:

Все спешат, и жизнь такая активная. Хорошо, что здесь можно подъехать и машиной остановится. Не только пешеходы, но и тот, кто приехал из деревни, могут подойти близко. Удобно.

Белпотребкооперация позаботилась и о своих покупателях в небольших деревнях и агрогородках. Ассортимент расширили и местные магазины, и автолавки. Выбор обещают не хуже столичных универмагов.