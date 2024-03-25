Гигин о поступке литовца у мемориала погибшим в Подмосковье: это дерьмо в душе у многих, они против добра

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки:

Это туловище принесло дерьмо своей души. У него есть, конечно, душа. Даже у самой погани есть душа, согласно нашему учению, нашей Церкви. Эта погань принесла дерьмо своей души. Люди, которые поставили лампадки, поделились частью своего света, поделились частью своего тепла. Они на стороне добра, в них горит добро огоньком в сердце у каждого, поэтому они сочувствуют боли других. Трагедии, скорби других. А у этого существа в душе дерьмо. Чем мог, тем он и поделился, вот этим дерьмом. Такие дерьмачи были, к сожалению, и в советское время. Потому что это основано на глубокой ущербности понимания своего места в истории.

Почему литовцы уничтожали евреев в Вильнюсе, Каунасе еще до прихода нацистов? Жуткие сцены разыгрывались! Я изучал этот вопрос. Почему литовцы с таким остервенением убивали евреев, коммунистов, просто белорусов и русских у нас, в Минске? Самые лютые были палачи. У меня в Смиловичах гетто еврейское на Соломянке было уничтожено литовскими полицаями. Почему они затем, когда уже было все ясно, понятно, что Третий рейх проиграл, они шли, как их президент будущий Валдас Адамкус, в услужение гитлеровцам, принося присягу Гитлеру? Потому что вот это дерьмо в душе у многих. Почему они оплевывают тех литовцев, которые были подлинно советскими людьми? Которые приняли созидательную идеологию больших проектов – освоения космоса… Литовцы участвовали в космических программах. Почему они оплевывают имена литовских и советских партизан, подпольщиков? Потому что они против добра.

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