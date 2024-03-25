Снег и лужи мешают посевной! Как аграрии Могилёвской области выходят из ситуации?

В Беларуси весенне-полевые работы набирают массовый ход. В севе ранних яровых культур наши аграрии подбираются к первым 100 тысячам гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока в одних регионах погода благоволит земледельцам, в других – влага оставила четкий отпечаток на земле буквально не пускает технику в поля.

Массовый ход набирает кампания в Могилевской области. К севу здесь приступили 15 из 21 районов. В новом сезоне помогать аграриям будут 280 единиц новой техники. Накануне сева Могилевский облисполком поддержал хозяйства, нуждающиеся в обновлении автопарка. В составе техподкрепления – 59 энергонасыщенных тракторов. Семена ранних яровых этого сезона уже в земле на 2,5 тысячи гектаров, а это 2 % от запланированных площадей.

Юлия Мычка, корреспондент:

Ситуация в полях разница от региона к региону, но и от района к району. Например, в Могилевской области на северных полях стоят не только лужи, местами лежит снег.