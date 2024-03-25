Снег и лужи мешают посевной! Как аграрии Могилёвской области выходят из ситуации?
В Беларуси весенне-полевые работы набирают массовый ход. В севе ранних яровых культур наши аграрии подбираются к первым 100 тысячам гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока в одних регионах погода благоволит земледельцам, в других – влага оставила четкий отпечаток на земле буквально не пускает технику в поля.
Подробнее о ситуации на нивах Могилевщины – Юлия Мычка.
Массовый ход набирает кампания в Могилевской области. К севу здесь приступили 15 из 21 районов. В новом сезоне помогать аграриям будут 280 единиц новой техники. Накануне сева Могилевский облисполком поддержал хозяйства, нуждающиеся в обновлении автопарка. В составе техподкрепления – 59 энергонасыщенных тракторов. Семена ранних яровых этого сезона уже в земле на 2,5 тысячи гектаров, а это 2 % от запланированных площадей.
Юлия Мычка, корреспондент:
Ситуация в полях разница от региона к региону, но и от района к району. Например, в Могилевской области на северных полях стоят не только лужи, местами лежит снег.
Все области Беларуси приступили к севу яровых зерновых и зернобобовых.
Районы, где влага еще не ушла с полей, работают точено, среди таких самый северный, Горецкий. Тяжелый переувлажненный грунт не дает развернуться посевной компании в полный рост. К обработке почвы здесь притупили только на прошлой неделе, за это время для сева подготовили 10 % площадей. Трактора делают попытки посеять травы, но они не всегда удачные. Техника еще вязнет.
Андрей Саланинка, первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Горецкого райисполкома:
Учитывая, что мы с каждым днем темпы набираем все больше и больше. Выбираем те поля, куда, действительно, может зайти техника. Мы уложимся в технологические сроки с учетом опоздания начала работ.
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