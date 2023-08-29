1500 экспонатов из разных эпох можно увидеть в минском школьном музее. Показываем самые впечатляющие

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Все к столу, ужин готов! Вот это я хозяйка! А какая эпоха вам ближе? Время самотканых ручников или первобытно-общинный строй? Увидеть, как жили белорусы в разные периоды истории предлагает удивительный школьный музей «Кола часу». Историческая кругосветка. Как всего за один день побывать в разных эпохах, подскажут основатели уникального этнографического музея «Кола часу», который распахнул свои двери в стенах средней школы № 202 имени Гинтовта.

В экспозиции 1 500 экспонатов – среди них как подарки белорусских ученых, так и семейные реликвии педагогов.

Татьяна Швед, директор ГУО «Средняя школа № 202 г. Минска имени В. М. Гинтовта»:

Есть фотографии моего дедушки, он был лесником. Также вот фотография моей бабушки, она была учителем начальных классов, как и я. Уроки музейные у нас всегда проходят здесь: беларуская мова, белорусская литература, обществоведение, история здесь имеют место быть.

Выставка разделена на пять тематических зон. Заводим машину времени и отправляемся в обитель первобытного человека. Каждый образец – уникальный след истории нашей земли. Разнообразие камней поражает: здесь можно встретить горные породы осадочного, магматического и даже вулканического происхождения.

Алеся Гамидова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 202​​​​​​​ г. Минска имени В. М. Гинтовта»:

Например, это каменные ядра XIII века. Это застывшая магма, застывшая в магме рептилия, предположительно, змея. Эти камни с Логойщины. Они гладкие, омытые водой, потому что существует предположение, что там раньше было море. Самым ярким экспонатом экспозиции является бивень мамонта, он был найден при проведении горнодобывающих работ на микашевичском карьере. Этой уникальной находке уже около 25 тысяч лет.

Бескрайние поля, золотая пшеница. Жатва в самом разгаре! Вооружаемся вилами, серпом и мчим в следующий пункт назначения. Алеся Гамидова:

Самым интересным, на мой взгляд, здесь является сноп льна. Его наделили невероятной силой. Детей во время жнива клали на льнище, чтобы к ним не имела доступа никакая нечисть.

Очень интересная вещь – футляр для ножа охотника.

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Приглашаем за стол – от изобилия блюд глаза разбегаются. Тут вам и копченое сало, и свежеиспеченный каравай, и яичница-глазунья. На кухне белорусским хозяйкам нет равных!

Татьяна Швед:

Такая маслобойка была в каждой семье. Сюда заливалось молоко, жирные сливки. Все закрывалось, и вот так вверх-вниз – и получалось масло. Сервировка тоже на все пять звезд. Глиняные горшочки, расписные подносы и вилки, ложки из дерева – шедевры народного творчества. Такие коврики вязали наши бабушки из старой одежды. Они разрезали ее на тонкие полоски. Такими крючками бабушка научила меня вязать.

А вот и самотканые рушники от кутюр – писк моды. Модели на любой вкус и цвет: для окрашивания полотен наши предки использовали крапиву, василек и даже ржавое железо.

Алеся Гамидова:

Самым интересным на рушниках и постилках являются узоры, орнамент. Они были связаны с древней языческой мифологией. Ромбы обозначали богатство и языческого бога Житеня. Цветы розы обозначали молодость и любовь. Квадраты разного размера – это вода и источник. А квадраты одного размера – это ветер.

Шло время, ткачихи продолжали плести свои знаменитые узоры, как вдруг белорусскую вёску окутали языки пламени. На календаре 1941-й, эта часть экспозиции посвящена героям Великой Отечественной войны.

Здесь представлены различные награды, документы о Ломако Степане Ивановиче – это партизан бригады «Большевик», а также уникальный документ о присвоении звания Героя Советского Союза Витольду Михайловичу Гинтовту, в честь которого названа наша школа и улица Минска.

Новые технологии – большие возможности. Специальные QR-коды в помощь.

Ожесточенные бои позади. Настало время победителей. Добро пожаловать в 1970-е. Кажется, в этой коммуналке есть все, без чего нельзя было представить жизнь советского человека.

Татьяна Швед:

У каждой девочки (и у меня тоже) была такая чудесная форма с красным галстуком. Мы каждое утро гладили беленькие воротнички, пришивали нарукавники. Это было очень здорово. Белые фартучки надевали по праздникам, а черные – в обычный день. Это пионерский галстук, он в то время был просто красного цвета. Мы носили его с гордостью!

А это что за чудо техники? Спутник, лампа или магнитофон? Когда у молодежи спрашиваешь, что это, они говорят: это антенна. Я говорю: какая антенна? Это обогреватель. Они, конечно, удивляются. Я включаю, здесь все загорается, идет хорошее тепло. Теперь у нас здесь есть свой обогреватель.

Ну и какой ребенок может обойтись без сладостей? Свежая газировка и конфеты поданы. Это сифон – аппарат для приготовления газированной воды! У меня такой был в детстве, только синего цвета. Сюда вставляется баллончик, берется обычный стакан. Нажимается. И выходит обычная газированная вода. Можно было добавить сладкий сироп – получался лимонад.

Это было, наверное, в каждой советской семье – конфетница. Здесь всегда лежали подушечки в сахаре с джемом внутри. Эту сладость обожали все дети Советского Союза. Шубы, ситцевые платья, аккуратные лодочки – гардероб советских модниц тоже хоть куда.

Эта косынка сделана в 1953 году Зинаидой Власс, косынке уже 70 лет. Эта косынка была приданым. Она сделала ее полностью сама. Сама вычесала шерсть для пряжи, спряла пряжу в нити. Удивительно, что косынке уже 70 лет, но ее цвет не изменился и сейчас.