В Минске на уборке снега задействовано почти полторы тысячи рабочих

В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. В Минске после ночного снегопада на уборке снега задействовано почти полторы тысячи рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, у каждого минчанина есть возможность присоединиться к уборке – во всех районах столицы организованы пункты выдачи инвентаря, которым можно пользоваться бесплатно.

С самого утра коммунальщики очищают придомовые территории и обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами. Задействовано 143 единицы техники.

В усиленном режиме работают и сотрудники Госавтоинспекции. Они не только сопровождают дорожную технику, но и приходят на помощь застрявшим в пути водителям. С ухудшением погоды, инспекторы несколько раз помогали выбраться из снежной ловушки автовладельцам. В ГАИ призывают водителей выбирать оптимальную скорость движения, не допускать резких маневров. А пешеходам – обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и аккуратно приближаться к проезжей части.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Беларуси будет идти снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица.