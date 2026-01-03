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Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»

03 января 2026 08:18
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Белорусов и гостей страны готовы удивлять и на рождественской ярмарке, которая проходит у столичного Дворца спорта. Там предлагают горячий чай из самовара, узбекский плов, блюда чешской и, конечно, белорусской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»-2

Здесь можно совершить настоящее гастрономическое путешествие. В 20 торговых точках предлагают блюда на любой вкус. Это и драники, и шашлык, и горячий шоколад.

Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»-4

Евгения Катун, жительница Минска:
Мы покупали шашлычок. Все вкусно, весело, главное – настроение. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Мира, добра, всего самого наилучшего. Цена? На праздник можно позволить. Поэтому присоединяются пусть все к нам.

Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»-6

Виктор Бакунович, повар-продавец:
Я уже пятый год торгую на ярмарке. Продаем шашлык, свинина, курица, колбаски, шаурма, наггетсы, стрипсы, хот-доги, разносолы, плов есть у нас, кукуруза. Очень большой ассортимент. Спросом пользуется шашлык, свиной и куриный. Также колбаски.

Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»-8

Рустам Восканян, продавец:
У нас наши продукты, вот мы готовим от чистого сердца. Люди все покупают, очень довольны, никаких жалоб нет, они все довольны. Потому что у нас армянская кухня и настоящие продукты.

Для гостей ярмарки подготовили не только широкий ассортимент блюд, но и развлечения. Самые юные могут покружить на венских каруселях, а с главной сцены звучат песни в исполнении местных артистов. Также здесь проходят интерактивные спектакли.

Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»-10

Оксана Викошинская, жительница Минска:
Очень рады, что у нас в стране проводят такие концерты именно для детей 1 января.

Ульяна Викошинская:
Все конкурсы просто крутые, я на них всегда хотела.

Ярмарка работает каждый день до 11 января включительно.

# Ярмарки в Минске # Новый год

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