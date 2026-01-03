Со вкусом праздника – у столичного Дворца спорта проходит «Калядны кiрмаш»

Белорусов и гостей страны готовы удивлять и на рождественской ярмарке, которая проходит у столичного Дворца спорта. Там предлагают горячий чай из самовара, узбекский плов, блюда чешской и, конечно, белорусской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно совершить настоящее гастрономическое путешествие. В 20 торговых точках предлагают блюда на любой вкус. Это и драники, и шашлык, и горячий шоколад.

Евгения Катун, жительница Минска:

Мы покупали шашлычок. Все вкусно, весело, главное – настроение. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Мира, добра, всего самого наилучшего. Цена? На праздник можно позволить. Поэтому присоединяются пусть все к нам.

Виктор Бакунович, повар-продавец:

Я уже пятый год торгую на ярмарке. Продаем шашлык, свинина, курица, колбаски, шаурма, наггетсы, стрипсы, хот-доги, разносолы, плов есть у нас, кукуруза. Очень большой ассортимент. Спросом пользуется шашлык, свиной и куриный. Также колбаски.

Рустам Восканян, продавец:

У нас наши продукты, вот мы готовим от чистого сердца. Люди все покупают, очень довольны, никаких жалоб нет, они все довольны. Потому что у нас армянская кухня и настоящие продукты. Для гостей ярмарки подготовили не только широкий ассортимент блюд, но и развлечения. Самые юные могут покружить на венских каруселях, а с главной сцены звучат песни в исполнении местных артистов. Также здесь проходят интерактивные спектакли.