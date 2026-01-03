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Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу

03 января 2026 08:45
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Супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудный юбилей – 55 лет совместной жизни. Спустя более полувека Николай и Наталья вновь обменялись кольцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу-2

Рука об руку они прошли через трудности и невзгоды. Николай родом из Оршанского района, Наталья – из Слонима. Встретились случайно – на танцах в столичном парке Челюскинцев. Это была любовь с первого взгляда. За годы совместной жизни построили дом, достойно воспитали двух сыновей, дождались пятерых внуков. Через всю жизнь супруги Синельниковы пронесли любовь и уважение друг к другу, сберегли тепло домашнего очага.

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу-4

Наталья Синельникова:
Это, может, судьба, потому что парней много было. Любви, уважения и терпения. Конечно, как в любой жизни неурядицы были тоже, так что и не одно. Главное – устоять.

Павел Синельников:
Наши родители – пример во всем. То есть они очень-очень-очень приятные люди для соседей. Они образцовые родители для нас. Они всю жизнь заботились о детях.

Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:
Отмечали сапфировый юбилей – 45 лет совместной жизни, рубиновый юбилей – 40 лет совместной жизни. Ежегодно, конечно, любят отмечать наши более молодые пары – это серебряный юбилей – 25 лет совместной жизни. Это подтверждение, что у нас немало пар крепких семей.

Счастье, проверенное временем – супруги Синельниковы из Минска отметили изумрудную свадьбу-6

Традиция отмечать юбилеи набирает популярность. Только в 2025-м в Минске круглые даты отпраздновали 27 пар, 10 из них отметили золотой юбилей – 50 лет совместной жизни.

# Свадьба # Наталья Калинина

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