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В Румынии 11 тысяч человек остались без питьевой воды

03 января 2026 10:45
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Пока в Беларуси делают ставку на качество, в Румынии из-за загрязнения источника 11 тысяч человек остались без питьевой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в уезде Брашов.

Причиной послужило дизельное топливо, которое вылилось из бака попавшего в ДТП грузовика. Солярка просочилась в источник, из которого снабжались водой четыре населенных пункта. По решению властей, организован подвоз воды. В первую очередь, в социальные учреждения – дом престарелых и больницу.

# Международная политика

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