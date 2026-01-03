В Румынии 11 тысяч человек остались без питьевой воды

Пока в Беларуси делают ставку на качество, в Румынии из-за загрязнения источника 11 тысяч человек остались без питьевой воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в уезде Брашов.

Причиной послужило дизельное топливо, которое вылилось из бака попавшего в ДТП грузовика. Солярка просочилась в источник, из которого снабжались водой четыре населенных пункта. По решению властей, организован подвоз воды. В первую очередь, в социальные учреждения – дом престарелых и больницу.