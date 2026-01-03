Беларусь вошла в пятёрку лидеров для зимнего отдыха россиян

В новогодние праздники, традиционно, увеличивается приток туристов в Беларусь. Наша страна вошла в топ-5 лидеров для зимнего отдыха россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году туристов из соседней страны к нам приехало на 18 % больше, чем в это время годом ранее. Чаще всего Беларусь для зимнего отдыха выбирают путешественники из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Наша страна готова предложить самый разнообразный отдых даже искушенным туристам.

Владимир Плавинский, арт-директор сети ресторанов:

Белорусская кухня традиционно пользуется большим спросом. Иностранцам интересно изучить наши белорусские кулинарные традиции. Конечно же, все заведения общепита Беларуси, считаю, должны следовать тенденциям поддержания традиций белорусской кухни. Белтурист, кстати, выпустили очень интересную карту белорусской кулинарии. Это все изучается, все белорусское пользуется спросом у гостей. Все, что предлагается белорусское, наше народное, традиционное, все у гостей пользуется большим спросом в нашей столице.