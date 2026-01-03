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Беларусь вошла в пятёрку лидеров для зимнего отдыха россиян

03 января 2026 08:09
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В новогодние праздники, традиционно, увеличивается приток туристов в Беларусь. Наша страна вошла в топ-5 лидеров для зимнего отдыха россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вошла в пятёрку лидеров для зимнего отдыха россиян-2

В этом году туристов из соседней страны к нам приехало на 18 % больше, чем в это время годом ранее. Чаще всего Беларусь для зимнего отдыха выбирают путешественники из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Наша страна готова предложить самый разнообразный отдых даже искушенным туристам.

Беларусь вошла в пятёрку лидеров для зимнего отдыха россиян-4

Владимир Плавинский, арт-директор сети ресторанов:
Белорусская кухня традиционно пользуется большим спросом. Иностранцам интересно изучить наши белорусские кулинарные традиции. Конечно же, все заведения общепита Беларуси, считаю, должны следовать тенденциям поддержания традиций белорусской кухни. Белтурист, кстати, выпустили очень интересную карту белорусской кулинарии. Это все изучается, все белорусское пользуется спросом у гостей. Все, что предлагается белорусское, наше народное, традиционное, все у гостей пользуется большим спросом в нашей столице.

Беларусь вошла в пятёрку лидеров для зимнего отдыха россиян-6

Надежда Ришетняк, турист (Россия):
Хотели посмотреть ваш Минск, почувствовать вашу зиму, насладиться зимней сказкой. У нас снег редко бывает.

Отметим, по решению Президента Беларуси, безвизовый режим въезда в нашу страну для граждан 38 европейских государств продлен на 2026 год.

# Туризм # Беларусь-Россия

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