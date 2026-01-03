Дракон просыпается. Как Китай примеряет статус мирового лидера. Анонс ток-шоу «Мнения»

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. Дракон просыпается. Как Китай примеряет статус государства номер один и кого Пекин уже обошел на повороте?

Кирилл Яковлев, политолог, программный директор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации:

Западные парадигмы – это сначала у вас демократия, потом мы строим у вас дороги, производство и все остальное. Китай говорит: сначала мы строим у вас дороги, строим предприятия, а потом вы сами решите, как действуете.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Давайте не идеализировать рынок и не идеализировать Китай, как гегемона. Дело в том, что Китай никогда не в своих интересах или по воле рынка инвестиции не отдает.

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:

Если все-таки невозможно максимально взаимодействовать странам БРИКС и этому увядающему Западу, то тогда давайте, по крайней мере, мирно сосуществовать.