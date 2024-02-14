Петровский об искуплении Киркорова в Донбассе: они должны сами уйти в скит

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас очень серьезная в обществе поднимается тема, например, в российском. Вот сейчас Филя Бедросович поехал на Донбасс. Но мне интересно, а вы как Донбасс воспринимаете? Как прачечную? Донбасс – это что? Народ Донбасса, воины, которые там. Это вот, значит, кто-то в перьях...

Петр Петровский, политолог:

10 лет уже в этом году находится в состоянии вооруженного конфликта.



Григорий Азаренок:

Население – это что? Это какое-то дерьмо поползало по полу в голом виде. И теперь, чтобы снова стать человеком, теперь надо туда съездить? А там что? Не граждане России, как вот сейчас считается? Там что? Чистилище? Какой-то ад? Что там такое, чтобы Филя туда съездил и чтобы потом приехал чистеньким? Там такие же граждане. У них такое же мнение свое, которые негативно к этому всему относятся. Там солдаты, которые выполняют свой воинский долг. И им надо принудительно сидеть и слушать пернатых?

Петр Петровский:

Мне кажется, что в России имеется отрыжка 1990-х. Многие лица в них застряли.

Григорий Азаренок:

Вот сейчас тоже Собчак, пока мы обсуждали: ей, мол, предлагалось поехать на Донбасс, искупить вину. Извините, а Донбасс – это штрафбат?

Петр Петровский:

Нет. Ей надо искупать вину в другом месте.

Григорий Азаренок:

В монастыре она выберет католический монастырь... Кармелита.



Петр Петровский:

Да мне все равно какой. Да хоть пусть женский монастырь. Знаешь, что для таких людей публичных будет лучшим искуплением? Уход тотальный от публичности. Запрет на публичность. Они привыкли через красотулечки, через эту всю публичность свой нарциссизм показывать, себялюбование. А им надо это все отключить. Они должны сами уйти в скит. Отказаться от этой публичности. Вот какая задача у них стоит.

Читайте также:

Пустовой: белорусский народ должен понимать, что именно его интересы представляет Президент

Пустовой: война идёт за мозги и сердца молодёжи. Надо в этой плоскости решить проблемы и победить

Гайдукевич: Наш Президент делал ставку на регионы России, и это стало фундаментом всего союзного строительства