Азарёнок: наш народ тянется к смыслам, идеям. Наши люди живут духом!

Григорий Азаренок, СТВ:

Я хочу показать видео. Сегодняшние улицы Минска. В Кафедральный собор привезли пояс Пресвятой Богородицы. И вот сейчас мы фоном можем посмотреть. Пожалуйста, очереди. Это вот эти люди живут только приземленным? Это вот эти люди живут только жратвой? Вот эти люди живут только очередями в поликлиники и ЖКХ? Эти люди живут духом! Это наш народ! Это глубинный православный народ Белой Руси! Он тянется к смыслам, идеям! Он тянется к Заступничеству Пресвятой Богородицы! Он тянется к Господу нашему Иисусу Христу! Он тянется к великим вождям: товарищу Сталину, он тянется к нашему Президенту. Вот это наш великий народ. А не то тупое вышиваночное быдлостадо, которое вы нам пытаетесь впаривать!

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