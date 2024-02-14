Азарёнок: наш народ тянется к смыслам, идеям. Наши люди живут духом!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим философию белорусского государства и Лукашенко как смысл Беларуси. В гостях политолог Петр Петровский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим философию белорусского государства и Лукашенко как смысл Беларуси. В гостях политолог Петр Петровский.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я хочу показать видео. Сегодняшние улицы Минска. В Кафедральный собор привезли пояс Пресвятой Богородицы. И вот сейчас мы фоном можем посмотреть. Пожалуйста, очереди. Это вот эти люди живут только приземленным? Это вот эти люди живут только жратвой? Вот эти люди живут только очередями в поликлиники и ЖКХ? Эти люди живут духом! Это наш народ! Это глубинный православный народ Белой Руси! Он тянется к смыслам, идеям! Он тянется к Заступничеству Пресвятой Богородицы! Он тянется к Господу нашему Иисусу Христу! Он тянется к великим вождям: товарищу Сталину, он тянется к нашему Президенту. Вот это наш великий народ. А не то тупое вышиваночное быдлостадо, которое вы нам пытаетесь впаривать!
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