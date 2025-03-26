Гигин: мы верим нашему Президенту, поэтому в очередной раз вручили ему мандат народного доверия

День единения белорусского народа – так уже характеризуют инаугурацию Президента. Множество жителей и гостей столицы собрались на улицах, чтобы приветствовать главу государства. За трогательным моментом принесения клятвы на верность белорусскому народу непосредственно во Дворце Независимости наблюдали более 1 100 приглашенных. Трансляция позволила миллионам людей стать свидетелями этого исторического момента, что еще больше укрепило чувство общности и вовлеченности в важные процессы страны.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я со многими людьми говорил, не только кто ждал приезда Президента во Дворце Независимости, но и с теми, кто наблюдал по телевизору. Они говорят: до мурашек было, когда шел кортеж... Эта уверенность, это действительно суверенитет. Есть такое слово красивое – философская самость. Это самоутверждение нации, самоутверждение народа. Мы можем, мы побеждаем. Вся церемония была именно об этом.

И нынешнее настроение: прошло пять лет. Пять лет, когда мы сумели сохранить страну, сумели сохранить безопасность. Что творится вокруг? Мы видим, мир вообще поменялся за эти пять лет. А Беларусь уверенно развивается вперед, но и ключевое, очень душевное, наверное, главные слова этой инаугурации, это слова Президента: «Вы – вся моя жизнь». Он сказал, обращаясь ко всем белорусам. Вот эта ответственность, преданность Президента своему долгу, это и присяга, которую он приносит на Конституции, это его жизнь, это его судьба. И мы верим нашему Президенту, поэтому в очередной раз вручили ему мандат народного доверия, и у нас нет никаких сомнений, мы стоим с вами на улицах Минска, я думаю, любого останови – он скажет, что нет никаких сомнений в том, что Александр Григорьевич будет выполнять свой долг президентский, как он делал это все эти годы.