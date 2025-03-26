«Инаугурация уверенно подтверждает легитимность Президента среди избирателей». Дзиодзина о лжи со стороны западных СМИ

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Церемония вступления главы государства в должность и бесчисленные заявки желающих поучаствовать в торжественной части инаугурации Александра Лукашенко символически отображает характерные отношения между обычными белорусами и правительством. Повышенный интерес к мероприятию со стороны общества и особое желание лично посетить праздничную церемонию лучше любых слов подтверждает легитимность прошедших выборов и того, что голоса были подсчитаны достоверно.
Выбирая Александра Лукашенко в качестве лидера и представителя Беларуси на внешнем контуре, народ символично заявил о своем выборе наиболее желанного варианта развития своей страны. Ведь так или иначе политический лидер – это, прежде всего, конкретная личность, с набором собственных ценностных ориентиров и стремлением поступать согласно внутренним установкам и убеждениям. И если подсчитанный результат голосов в пользу избранного главы государства сообщает желание белорусов на языке статистики, то повышенный интерес к возможности лично присутствовать на торжественном вступлении Александра Лукашенко на президентский пост выражает все ту же поддержку на языке эмоций.
Алена Дзиодзина:
Ключевым моментом церемониала инаугурации, разумеется, стала речь Александра Лукашенко, в ходе которой президент обозначил свои основные идеи и то, каким образом он представляет развитие Беларуси в предстоящий период новой каденции. И если формулировать главный посыл президентского обращения, то нет никакого сомнения в том, что социальный ориентир экономических, политических и технологических изменений сохранится, включая реалистичные цели и планы главы государства. «Если атом – то мирный, если робот – то помощник, если генная инженерия – то защита от болезней. Созидание и еще раз созидание, но не разрушение», – обозначил глава государства свое представление о предстоящей работе на президентской должности.
Это мирный и созидательный аспект президентской политики в условиях неспокойной эпохи дает белорусам то, о чем мечтали бы многие. Но в силу непопулярных решений своих политиков могут только мечтать. Не злорадствуем. Констатируем! И сколь бы иностранные СМИ ни пытались насаждать обществу ложные мифы и представления о переизбрании Александра Лукашенко на президентский пост, прошедшая инаугурационная церемония уверенно подтверждает его легитимность среди избирателей в Беларуси. И благословение западных сил на отношения белорусов со своим желаемым лидером здесь уж точно необязательно.