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«Инаугурация уверенно подтверждает легитимность Президента среди избирателей». Дзиодзина о лжи со стороны западных СМИ

26 марта 2025 09:31
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

«Инаугурация уверенно подтверждает легитимность Президента среди избирателей». Дзиодзина о лжи со стороны западных СМИ-1

Алена Дзиодзина, психолог:  
Церемония вступления главы государства в должность и бесчисленные заявки желающих поучаствовать в торжественной части инаугурации Александра Лукашенко символически отображает характерные отношения между обычными белорусами и правительством. Повышенный интерес к мероприятию со стороны общества и особое желание лично посетить праздничную церемонию лучше любых слов подтверждает легитимность прошедших выборов и того, что голоса были подсчитаны достоверно.

Выбирая Александра Лукашенко в качестве лидера и представителя Беларуси на внешнем контуре, народ символично заявил о своем выборе наиболее желанного варианта развития своей страны. Ведь так или иначе политический лидер – это, прежде всего, конкретная личность, с набором собственных ценностных ориентиров и стремлением поступать согласно внутренним установкам и убеждениям. И если подсчитанный результат голосов в пользу избранного главы государства сообщает желание белорусов на языке статистики, то повышенный интерес к возможности лично присутствовать на торжественном вступлении Александра Лукашенко на президентский пост выражает все ту же поддержку на языке эмоций.

«Инаугурация уверенно подтверждает легитимность Президента среди избирателей». Дзиодзина о лжи со стороны западных СМИ-3

Алена Дзиодзина:  
Ключевым моментом церемониала инаугурации, разумеется, стала речь Александра Лукашенко, в ходе которой президент обозначил свои основные идеи и то, каким образом он представляет развитие Беларуси в предстоящий период новой каденции. И если формулировать главный посыл президентского обращения, то нет никакого сомнения в том, что социальный ориентир экономических, политических и технологических изменений сохранится, включая реалистичные цели и планы главы государства. «Если атом – то мирный, если робот – то помощник, если генная инженерия – то защита от болезней. Созидание и еще раз созидание, но не разрушение», – обозначил глава государства свое представление о предстоящей работе на президентской должности.

Это мирный и созидательный аспект президентской политики в условиях неспокойной эпохи дает белорусам то, о чем мечтали бы многие. Но в силу непопулярных решений своих политиков могут только мечтать. Не злорадствуем. Констатируем! И сколь бы иностранные СМИ ни пытались насаждать обществу ложные мифы и представления о переизбрании Александра Лукашенко на президентский пост, прошедшая инаугурационная церемония уверенно подтверждает его легитимность среди избирателей в Беларуси. И благословение западных сил на отношения белорусов со своим желаемым лидером здесь уж точно необязательно.

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

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