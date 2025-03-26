«Инаугурация уверенно подтверждает легитимность Президента среди избирателей». Дзиодзина о лжи со стороны западных СМИ

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Церемония вступления главы государства в должность и бесчисленные заявки желающих поучаствовать в торжественной части инаугурации Александра Лукашенко символически отображает характерные отношения между обычными белорусами и правительством. Повышенный интерес к мероприятию со стороны общества и особое желание лично посетить праздничную церемонию лучше любых слов подтверждает легитимность прошедших выборов и того, что голоса были подсчитаны достоверно. Выбирая Александра Лукашенко в качестве лидера и представителя Беларуси на внешнем контуре, народ символично заявил о своем выборе наиболее желанного варианта развития своей страны. Ведь так или иначе политический лидер – это, прежде всего, конкретная личность, с набором собственных ценностных ориентиров и стремлением поступать согласно внутренним установкам и убеждениям. И если подсчитанный результат голосов в пользу избранного главы государства сообщает желание белорусов на языке статистики, то повышенный интерес к возможности лично присутствовать на торжественном вступлении Александра Лукашенко на президентский пост выражает все ту же поддержку на языке эмоций.