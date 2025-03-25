Лукашенко: наш долг – крепить оборону страны и защищать родную землю от всяких посягательств

Право самостоятельно выбирать, каким путем идти, мы будем оберегать. Оно досталось нам от предков, кто в страшные годы Великой Отечественной войны ни на шаг не отступил, защищая родную землю. И хоть дипломатия – наше главное оружие, своего мы не отдадим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы – люди мирные, а Беларусь – страна миролюбивая. Мы за справедливый мир и решение любых проблем путем диалога. Но в годы суверенитета и независимости нас много раз проверяли на прочность, и каждый из вас неоднократно доказал свой патриотизм, верность присяге и Отчизне. Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Наш долг – долг людей в погонах – крепить оборону страны и защищать родную землю от всяких посягательств. Время выбрало нас, и мы в ответе за это время. И перед современниками, и, самое главное, перед потомками. Да здравствует трудолюбивый, мирный белорусский народ и его славные защитники Отечества!