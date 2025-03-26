Шоу с матрицами профессора Гаряева. Рассказываем об уникальном представлении, которое точно стоит посетить

Сергей Епихов, режиссер-постановщик, хореограф:

Премьера состоится в городе Гродно. На Гагарина всех ждем в спортивном комплексе. И мало того, состоится в «Озерном», но это такая закрытая информация, мастер-класс для детей-инвалидов в том числе. Поэтому всем добро пожаловать, посмотрите, наслаждайтесь именно этим шоу. Это сотворение мира, вечная история, практически библейская, но в моей интерпретации, скажем так, в интерпретации циркового искусства.

Юлия Самусенко, ведущая:

В чем уникальность предстоящей премьеры?

Сергей Епихов:

Я хочу раскрыть сегодня тайну. Это очень важный момент для всего человечества. В моем шоу используются матрицы профессора Гаряева. Это определенные частоты, при помощи которых организм оздоравливается. Эти частоты воздействуют на человеческие органы. И эти частоты я совместил в своем шоу, в музыкальном материале и в видеоконтенте. Поэтому приходите и просто оздоравливайтесь!