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Шоу с матрицами профессора Гаряева. Рассказываем об уникальном представлении, которое точно стоит посетить

26 марта 2025 08:12
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Стать свидетелем сотворения мира, прикоснуться к ангельским крыльям и найти путь домой, пережить феерию чувств и эмоций предлагает программа-шоу Театра Grande Circus под руководством режиссера, постановщика и хореографа Сергея Епихова.

Шоу с матрицами профессора Гаряева. Рассказываем об уникальном представлении, которое точно стоит посетить-2

Сергей Епихов, режиссер-постановщик, хореограф: 
Премьера состоится в городе Гродно. На Гагарина всех ждем в спортивном комплексе. И мало того, состоится в «Озерном», но это такая закрытая информация, мастер-класс для детей-инвалидов в том числе. Поэтому всем добро пожаловать, посмотрите, наслаждайтесь именно этим шоу. Это сотворение мира, вечная история, практически библейская, но в моей интерпретации, скажем так, в интерпретации циркового искусства.

Юлия Самусенко, ведущая:
В чем уникальность предстоящей премьеры?

Сергей Епихов:
Я хочу раскрыть сегодня тайну. Это очень важный момент для всего человечества. В моем шоу используются матрицы профессора Гаряева. Это определенные частоты, при помощи которых организм оздоравливается. Эти частоты воздействуют на человеческие органы. И эти частоты я совместил в своем шоу, в музыкальном материале и в видеоконтенте. Поэтому приходите и просто оздоравливайтесь!

Подробности в видео.

# Театр # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова

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