Шоу с матрицами профессора Гаряева. Рассказываем об уникальном представлении, которое точно стоит посетить

Стать свидетелем сотворения мира, прикоснуться к ангельским крыльям и найти путь домой, пережить феерию чувств и эмоций предлагает программа-шоу Театра Grande Circus под руководством режиссера, постановщика и хореографа Сергея Епихова.
Стать свидетелем сотворения мира, прикоснуться к ангельским крыльям и найти путь домой, пережить феерию чувств и эмоций предлагает программа-шоу Театра Grande Circus под руководством режиссера, постановщика и хореографа Сергея Епихова.
Сергей Епихов, режиссер-постановщик, хореограф:
Премьера состоится в городе Гродно. На Гагарина всех ждем в спортивном комплексе. И мало того, состоится в «Озерном», но это такая закрытая информация, мастер-класс для детей-инвалидов в том числе. Поэтому всем добро пожаловать, посмотрите, наслаждайтесь именно этим шоу. Это сотворение мира, вечная история, практически библейская, но в моей интерпретации, скажем так, в интерпретации циркового искусства.
Юлия Самусенко, ведущая:
В чем уникальность предстоящей премьеры?
Сергей Епихов:
Я хочу раскрыть сегодня тайну. Это очень важный момент для всего человечества. В моем шоу используются матрицы профессора Гаряева. Это определенные частоты, при помощи которых организм оздоравливается. Эти частоты воздействуют на человеческие органы. И эти частоты я совместил в своем шоу, в музыкальном материале и в видеоконтенте. Поэтому приходите и просто оздоравливайтесь!
Подробности в видео.