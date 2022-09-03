Гэта свята – сустрэча з пісьменнікам і кнігай. Чаму цікава пабываць на Дні беларускага пісьменства ў Добрушы?

День белорусской письменности, как правило, проходит в первое воскресенье сентября. Принимают его города, которые являются историческими центрами науки, культуры, литературы и книгопечатания. Как правило на его площадках происходит многоголосый диалог мастеров пера, которые рассуждают о судьбе слова, нашей страны, его настоящем и будущим. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

У вас появилось желание побывать на подобном мероприятии?