Гэта свята – сустрэча з пісьменнікам і кнігай. Чаму цікава пабываць на Дні беларускага пісьменства ў Добрушы?

День белорусской письменности, как правило, проходит в первое воскресенье сентября. Принимают его города, которые являются историческими центрами науки, культуры, литературы и книгопечатания. Как правило на его площадках происходит многоголосый диалог мастеров пера, которые рассуждают о судьбе слова, нашей страны, его настоящем и будущим. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
У вас появилось желание побывать на подобном мероприятии?
Алла Шакаль, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 146 г. Минска:
Так, канешне. Я не была ніколі. Дзень беларускага пісьменства звычайна па тэлебачанні глядзела. Згодна, канешне, што гэта свята – менавіта сустрэча з пісьменнікамі, кнігай. Гэта самае галоўнае. Новыя знаёмствы, творы. Людзі едуць за гэтым у першую чаргу на Дзень беларускага пісьменства.
Татьяна Савчик:
Это прежде всего прельщает, что действительно как-то обогащает людей духовно.
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