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На «Дажынках» в Брестской области поздравят лучших аграриев региона

03 сентября 2022 07:46
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Новости Беларуси. «Дажынкі» объединили лучших аграриев области, кто заботливо взращивал и убирал урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2022 год стал щедрым для Брестского региона. Общий намолот зерна на 200 тысяч тонн превышает прошлогодний результат. Во многом это стало возможным благодаря точному соблюдению технологии выращивания и внедрению новых перспективных сортов.

На «Дажынках» в Брестской области поздравят лучших аграриев региона-1

Официальное празднование «Дажынок» начнется с праздничного шествия тружеников. В полдень на главной сцене фестиваля начнется церемония награждения победителей хлебной гонки. На протяжении дня на главном аграрном празднике Брестской области будет работать съемочная группа СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Брестскую область, участников и гостей «Дажынок» с успешным завершением уборочной. Читайте здесь.

# Дожинки # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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