На «Дажынках» в Брестской области поздравят лучших аграриев региона

Новости Беларуси. «Дажынкі» объединили лучших аграриев области, кто заботливо взращивал и убирал урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2022 год стал щедрым для Брестского региона. Общий намолот зерна на 200 тысяч тонн превышает прошлогодний результат. Во многом это стало возможным благодаря точному соблюдению технологии выращивания и внедрению новых перспективных сортов.