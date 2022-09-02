«Чытаюць з захапленнем». Якія беларускія класікі найбольш цікавыя сучасным школьнікам?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: В 2022 году главному алмазу знаний – нашей Национальной библиотеке – исполняется 100 лет. Это событие входит в календарь ЮНЕСКО. Могли бы, конечно, непосредственно поинтересоваться, какая статистика – насколько сейчас действительно востребованы наши белорусские авторы? Насколько сейчас молодежь действительно осведомлена, кто же такой Иван Шамякин? Какие, например, произведения входят в школьную программу?

День белорусской письменности, как правило, проходит в первое воскресенье сентября. Принимают его города, которые являются историческими центрами науки, культуры, литературы и книгопечатания. Как правило на его площадках происходит многоголосый диалог мастеров пера, которые рассуждают о судьбе слова, нашей страны, его настоящем и будущим. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алла Шакаль, учитель белорусского языка и литературы гимназии № 146 г. Минска:

Нашы вучні, асабліва старэйшых класаў, ніколькі не адмаўляюцца ад нашых класікаў. Творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Шамякіна, Брыля, Алеся Адамовіча і іншых нашых класікаў, канешне, для іх актуальная. Яны чытаюць з захапленнем. Тым больш што зараз у 11 класе мы пачынаем першы твор – гэта «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна. Дзеці заўсёды. Я маю магчымасць шмат гадоў працаваць у старэйшых класах. Яны ўсе з задавальненнем чытаюць, абмяркоўваюць. Ім падабаюцца і вершаваныя, і празаічныя творы – у каго які густ, ва ўсякім выпадку. Вельмі любяць Караткевіча. Вельмі любяць нашы маладыя людзі творы Васіля Быкава.

Я вам хачу сказаць, што нават у малодшых класах дзеткам таксама падабаюцца Янка Купала, Якуб Колас. Яны з задавальненнем на памяць вучаць паэму «Курган» поўнасцю, хоць яна вялікая. «Паміж пустак, балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай». Просяць расказаць, атрымаць адзнаку за поўнае выразнае чытанне на памяць гэтай паэмы. Я працую ў гімназіі, таму вучні ў нас, канешне, матываваныя. Я задаволена тым, чым яны цікавяцца.

Татьяна Савчик:

Вы напомнили строки. Действительно, сразу вспоминаю свою школьную программу. Все это имело место быть. До сих пор это очень приятно.