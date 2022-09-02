Как воспринимают белорусский язык? О воспитанниках рассказала руководитель Образцового театра юношеского творчества

День белорусской письменности проходит в первое воскресенье сентября. Принимают его города, которые являются историческими центрами науки, культуры, литературы и книгопечатания. Как правило, на его площадках происходит многоголосый диалог мастеров пера, которые рассуждают о судьбе слова, нашей страны, его настоящем и будущем. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Скажите, что театральное юношество у нас интересует? Что сейчас молодое поколение увлекает? Какие постановки находят отражение у вас?