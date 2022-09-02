Как воспринимают белорусский язык? О воспитанниках рассказала руководитель Образцового театра юношеского творчества
День белорусской письменности проходит в первое воскресенье сентября. Принимают его города, которые являются историческими центрами науки, культуры, литературы и книгопечатания. Как правило, на его площадках происходит многоголосый диалог мастеров пера, которые рассуждают о судьбе слова, нашей страны, его настоящем и будущем. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Скажите, что театральное юношество у нас интересует? Что сейчас молодое поколение увлекает? Какие постановки находят отражение у вас?
Наталья Рачковская, актриса, руководитель Образцового театра юношеского творчества:
Очень разнообразные вкусы у молодых людей.
Татьяна Савчик:
Какие?
Наталья Рачковская:
Между прочим действительно сейчас очень интересуются белорусской литературой. Мы ставим постановки, поэмы. Мы не просто ставим, например, драматургию, не только. У нас есть именно поэтические. Мы ставим поэмы, читаем их, театрализуем. В остальном мы очень любим, хотя у нас взрослые – подростки и постарше уже, студенты, мы делаем сказки Евгения Шварца, например. Очень любим.
Татьяна Савчик:
Вообще белорусский язык как воспринимают? Тянутся?
Наталья Рачковская:
Да. Я же говорю о том, что это очень радует. Именно сейчас очень тянутся к белорусской литературе. Сами приходят в театр и просят меня, чтобы мы делали белорусские. Стихи читаем, конечно. Делали белорусские постановки. Так что это очень востребовано.
Артисты рады делать современные постановки. За какие произведения на белорусском языке готов взяться коллектив Театра юношеского творчества – подробнее здесь.