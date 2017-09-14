Библию Гутенберга и другие редкие издания Франциска Скорины можно увидеть в Минске

Новости Беларуси. Около 600 человек более чем из 20 стран съехались в эти дни в Минск. 14 сентября всех их объединило книжное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты в Национальной библиотеке проходит без преувеличения кульминация празднования 500-летия белорусского книгопечатания – международный конгресс.

Ученые и архивисты вспоминают нашего земляка и просветителя Франциска Скорину, он же человек мира. Родился в Полоцке, учился в Кракове и Падуе, печатал в Праге и Вильно. А поэтому своим его считают не только в Беларуси. Конгресс будет работать в течение двух дней в Национальной библиотеке, а также в Несвижском замке.