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Вблизи белорусско-украинской границы произошло возгорание травы. Медиа Украины снова перевернули факты

03 сентября 2022 07:33
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Вседозволенность украинских медиа удивляет международное сообщество. Многие СМИ не считаются не с принципами журналистики, не с нормами морали, продолжая тиражировать откровенно лживые сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нередко в центре внимания оказывается Беларусь. На этот раз под удар попали пограничники.

Вблизи белорусско-украинской границы произошло возгорание травы. Медиа Украины снова перевернули факты-1

Ряд информационных ресурсов распространил видео с обвинениями в якобы хищении неизвестного предмета из грузовика вблизи белорусско-украинской границы. Информацию уже опроверг Госпогранкомитет. В ведомстве сообщили, что у границы произошло возгорание травы и веток. После того, как штатные огнетушители для локализации пламени закончились, пограничники были вынуждены использовать огнетушитель, находившийся в грузовой машине. Действия военнослужащих полностью соответствовали сложившейся ситуации и позволили предотвратить распространение огня.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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