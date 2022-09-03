Вблизи белорусско-украинской границы произошло возгорание травы. Медиа Украины снова перевернули факты

Вседозволенность украинских медиа удивляет международное сообщество. Многие СМИ не считаются не с принципами журналистики, не с нормами морали, продолжая тиражировать откровенно лживые сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нередко в центре внимания оказывается Беларусь. На этот раз под удар попали пограничники.

Ряд информационных ресурсов распространил видео с обвинениями в якобы хищении неизвестного предмета из грузовика вблизи белорусско-украинской границы. Информацию уже опроверг Госпогранкомитет. В ведомстве сообщили, что у границы произошло возгорание травы и веток. После того, как штатные огнетушители для локализации пламени закончились, пограничники были вынуждены использовать огнетушитель, находившийся в грузовой машине. Действия военнослужащих полностью соответствовали сложившейся ситуации и позволили предотвратить распространение огня.